A defesa de Sócrates na Operação Marquês veio dizer que o MP "se refugia em ilusionismos". Realmente. Basta ver as histórias de envelopes, livros e outros esquemas. Se são crimes ou não veremos. Mas tudo cheira a... magia.O presidente de Cascais deu-lhe para ameaças tontas. Quer vigiar autocarros e afins que entram no concelho. Sim, porque Cascais é limpinho de Covid e os outros uma cambada de gente a evitar. De repente, um lar do concelho para ricos ficou infetado.Sousa Tavares dixit: se um juiz manda alguém para julgamento e acaba ilibado, esse juiz deve ter juízo antes de enviar outro. Ninguém lhe disse que o juiz já mandou Lima, Arlindo, Oliveira Costa e outros e foram todos condenados?Rui Tavares quer os ingleses longe. Sim, eles estão mais infetados que nós. E diz que já é tempo de avaliar o turismo de massas. Em que mundo vivem pessoas como Tavares é algo que me questiono amiúde.Expliquem-me para que serve um presidente (não executivo) da TAP. Como Miguel Frasquilho ou outro. Que mais-valia tem? É um técnico (como foi no BES)? É um comissário político? É o quê?Gestores (ou futuros) e seus formadores são gente obediente. A faculdade da moda (a Nova) é um poço sem fundo de ligações tentaculares que lhes pagam os edifícios, escadas, átrios e mordomias privadas.A história dos últimos meses de vida de Pedro Diogo (doente terminal com 40 anos), contada pelos jornalistas do Expresso, Christiana Martins e Tiago Miranda, é um soco no estômago. Brilhante.Bancos, seguradoras, supermercados (e outras empresas) andam há anos a conciliar preços. As coimas da Autoridade da Concorrência estão aí. Vamos ver se serão pagas.O Governo anda entretido com um tema: monitorizar o discurso de ódio no online. Fala-se já de barómetros mensais e identificação de sites. Só falta escolher a empresa (faculdade?) que receberá a massa estatal para a tarefa.