Instantâneos (ou quase) 102

Alguns advogados ficaram melindrados porque o diretor da PJ os acusou de "terrorismo judiciário". Imagine-se quando os acusarem de não alertar as autoridades por causa da lavagem de dinheiro de clientes.

Ui, a China

Aqueles que agora questionam o poder dos chineses e mostram receio por aquilo que viram no XX Congresso do PC deviam lembrar-se que Portugal vendeu há muito a rede de distribuição elétrica e a maior empresa do género aos... chineses.