Os nossos anos 80

Nachos, guacamole, salsa picante, feijão-preto e queijo derretido. Seis amigos, uma travessa – caos instaurado com sucesso. Aquilo que começara com a elegância de um jantar de gente crescida, que sabe ser e estar, caminhava a passos largos para o precipício para onde sempre caem as boas intenções. O vinho correria solto como a língua, que seria como um chicote quando tivesse de ser. E ali, meus amigos, já era.