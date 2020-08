O herói de serviço

A costa alentejana estava com aquele tipo de trânsito "se fosse fácil não era para nós", num daqueles sábados em que "se não fosse este ventinho não se podia estar na praia". Assim, naquele dia perfeito para o português médio, nada podia deter milhares de pessoas pela A2 fora. Até que.Entre parêntesis: às vezes ainda não consigo crer que, tendo levado 18 anos para tirar a carta, tenha hoje a relação próxima que tenho com duas gasolineiras, um mecânico, várias formas de lavar o carro e a EMEL. Porém, apesar do match que aconteceu entre mim e o meu carro, sempre que alguma coisa lhe dispara no painel eu oiço "temos de falar".Naquele sábado, ele precisava de falar, mas escolheu gritar. Resistindo ao instinto de largar tudo (do volante aos pedais, passando pelo cinto e registo de propriedade), fui a adulta da relação. Disse-lhe: "Vais ter de ter calma porque faltam 10 km para a estação de serviço."A tentar decifrar o que aquele regador amarelo me queria dizer, eu comecei a ansiar pela estação de serviço que, apesar de me acenar com croissants ao preço de lagosta, reunia as condições para me receber, a mim e ao livro de instruções do carro, de modo que, juntos, decifrássemos como seguir adiante.Decidida, avancei. Chegada lá, de manual de instruções nas mãos, procurei uma cara que dissesse "quero ajudá-la a ajudar-se". Com uma confiança fingida, abri o capot. Com um desespero ainda mais fingido, suspirei. E foi então que o vi: um português médio (mas médio-alto, pelo menos a julgar pelo barco que trazia atrelado ao jipe) sorria-me, disposto a fazer por mim o que eu nunca faria por ele - apresentar-me ao óleo do motor.Parecendo encantado por salvar uma donzela em apuros, ele apurou o discurso, fez graças e desejou-me boa viagem. Só quando, uns dias depois, me cruzei com ele, por acaso, e ele não me reconheceu, é que percebi. Ele não me estava a desejar boa viagem, ele estava a anunciar-me como seria a dele. Porque, ali, a donzela era o menos relevante - importante mesmo era ele ter-se transformado um cavaleiro andante.