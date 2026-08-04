Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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04 de agosto de 2026 às 23:00

O dia perfeito

Metade do grupo já se encaminhava para a beira-mar enquanto a outra metade se barrava em protetor solar

As televisões anunciavam, com certo entusiasmo, que o fim de semana seria de estalo – sem paninhos quentes: quem fosse à praia não iria deitar-se ao sol, iria defumar. Com essa informação, fechámos uma guest list no Whatsapp e fizemo-nos agência imobiliária do areal, com três chapéus de sol, duas cadeiras (o Red Bull das cadeiras), sete (ou setecentas) toalhas de praia, três geleiras, livros conscientes de que nada nem ninguém os fará sair do saco e uma garrafa de água quente para 18 pessoas. Clichés bípedes, diriam os inimigos.

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