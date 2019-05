O champô dos carecas

A mesa dividiu-se: para uns um careca era uma pessoa a quem o cabelo tinha caído, para outros o careca era uma pessoa que não tinha cabelo, fosse escolha dela ou não. Dicionários, experiências pessoais e preconceitos foram deglutidos. No final, ninguém meteu os papéis para o divórcio, o que considerei um sucesso.



No dia seguinte, ali estavam eles: uns ovos bem mexidos, uma tosta de húmus bem servida e um bolo regado a vinho quente queriam conversa. E a discussão que tinha começado e aparentemente acabado nem 24 horas antes mostrou-nos que isto de viver é só um intervalo. "O que é que é para ti um careca?". A mesa, outra, dividiu-se na mesma: rindo da pergunta, vibrou até à ponta dos cabelos com ela.



Nós, que na véspera tínhamos andado em círculos, vimos a saída. Criámos um novo ditado popular, pronto a usar por todos quantos, em dado momento desta vida, sentirem que fizeram tudo por nada, que puseram todos os seus esforços numa tarefa impossível, que perderam tempo. Para esses, que tantas vezes somos nós, encontrámos conforto: ninguém está livre de lavar o cabelo com o champô de um careca.

Ali estavam eles: de um lado, um pica-pau de lombo que tinha sido (e bem) adornado com muito alho; do outro, um pão que (podíamos jurar e eu juro) o próprio diabo tinha amassado. O plano não era complexo. Aliás, para amantes da moinha das sextas-feiras à noite, aquilo nem era um plano, era o caminho das pedras ao contrário, um descanso merecido e um prémio conquistado: comer, beber e então desfalecer.Tudo corria bem até que ele disse "tenho uma história para vos contar" e ela o corrigiu com "não foi bem assim". Ninguém tinha ouvido já a versão dele e por isso era, naquele momento, impossível ter aversão à dela. Vimos que dali vinha bala.Eles queriam atirar uma pergunta à mesa. De couvert tinham servido um "vínhamos a discutir isto no caminho para cá", o que nos pôs em sentido. O assunto, ao contrário daquelas gambas "à guilho", parecia sério. "O que é que é para vocês um careca?". Nada na pergunta nos dizia como ela seria, nos dias seguintes, mais frequente do que o uso de champô.