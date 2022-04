O amigo osteopata

Eu devia ter desconfiado: uma bicicleta elíptica assim, no meio da rua, a fazer de conta que era grátis. Nada é grátis.

Um amigo osteopata é tudo - e os outros que lutem entre si caso façam mesmo questão de se humilhar. Ainda ontem o pude comprovar, no meio de um restaurante-tributo à gastronomia nepalesa. Para espanto de zero pessoas à mesa e perturbação dos cinco funcionários do espaço, o meu amigo salvou-me da tristeza - é que eu estava triste. E a Voltaren.