A chamada inevitável

E o dia chegou em que ele ligou. Sereno, como se eu não lhe devesse explicações, o meu PT ligou, pela sétima vez em 15 dias, sem receio de com isso adensar um princípio de tendinite de De Quervain cuja descrição remontasse a 1895 – por coincidência, a data do meu último treino. Ligou e, com o músculo de quem anda nisto há séculos, disse: "Não tenho muito tempo, vamos por partes."