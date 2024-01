As ervilhas com ovos escalfados estavam longe do fim quando ele disse: “Falta harmonia a esta sala.” Outra pessoa teria ficado ofendida – não eu, nunca eu, porquê eu? Porque se eu não soubesse o que ele pretendia com aquela conversa, talvez tivesse perdido o tempo de ficar melindrada e de deixar de ficar (que a família não se escolhe, aceita-se que dói menos) mas eu vi logo tudo.