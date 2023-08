Ainda não eram 10h da manhã e eu já me perguntava se não queria uma casa no campo, cumprindo com distinção o propósito de uma semana de férias: endoidarmos ao ponto de começarmos a achar que somos ricas, ricos e riques a valer. Assim estava eu: deitada na espreguiçadeira, a descansar o olhar numa piscina só para nós, de thriller pousado no peito, num inspira e expira de quem não tem uma preocupação na vida. Tirando esta, clara: serei eu uma pessoa do campo?