A lágrima da Mona Lisa

Eles não iam deixar nada para ninguém. Em Paris, de férias, iam começar na Disneyland e acabar-se no Museu do Louvre. A lógica: depois do simulador 4D do Ratatouille, a Mona Lisa. Num dia o deleite tolo e infantil, no outro o deslumbramento culto e adulto – assim, aproveitada, a diversidade proporciona, realmente, muito mais diversão do que o cinismo.