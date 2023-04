A generosidade consecutiva

Quem olhava para nós, jurava que íamos à missa. Tínhamos (facto consumado) acabado de comer um pão de Deus, mas o nosso compromisso com a atividade pascal ficaria por ali. Minto, haveria o almoço de família, com o domingo de Páscoa como desculpa para os excessos e pretexto para uma viagem ao campo, mas, fora isso, até das amêndoas e dos ovos já estávamos com raiva. Seguíamos, contudo, de braço dado pelo bairro, com um destino: uma daquelas lojas de café que tem tudo, incluindo café.