Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
18 de novembro de 2025 às 23:00

A entrega da encomenda

Em modo repeat, à boa maneira portuguesa, aquilo que a empresa de mobiliário prometia não entregava

“Dona Ângela, a entrega do seu roupeiro acontecerá esta terça-feira, entre as 7h e as 23h, se Deus quiser e o trânsito permitir. Pedimos que não saia de casa em qualquer momento porque o técnico fará apenas duas tentativas de contacto: primeiro um leve assobio, depois o lançamento de três a cinco pedrinhas à sua janela. Em caso de ausência de resposta, a entrega será cancelada, deduzindo-se que mudou de ideias quanto à necessidade de receber em casa o roupeiro que já amavelmente pagou.”

