Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
25 de novembro de 2025 às 23:00

As palavras-passe

Uso as tecnologias de forma muito higiénica: se as paguei, quero usufruir delas

Não sou mãe nem tenho mais de 65 anos mas, às vezes, quando estou ao computador, pareço uma avó de 72. Nunca tendo dito, magistralmente, a frase “o Google estragou-se” ou “isto não gravou nada do que eu escrevi” (entendedores entenderão), vejo-me muitas vezes protagonista daquele provérbio popular que inclui um burro e um palácio.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Tecnologia e engenharia Ciência e tecnologia Segurança informática Informática e tecnologias de informação Google
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

As palavras-passe