Os parques de campismo

Caparica, 2022. Eles divertem-se imenso: de um lado a tribo do linho, do outro uma turba trajada a poliéster; a uni-las uma bola de Berlim com creme. É domingo, a praia está cheia até quando era suposto estar vazia e ao contrário do que aconteceu ontem à noite, quando as filas para as farturas se confundiram com as filas para os gelados, entupindo as ruas como as veias, é possível ver o chão. Todos os caminhos vão dar ao mar, exceto um.