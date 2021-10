Os novos normais

Eram problemas de primeiro mundo. Foi com vergonha que o admitimos.

De vestido esvoaçante, copo de kombucha numa mão e cigarro de enrolar na outra (ela vota à esquerda e sabe perfeitamente o que é caviar, o que só prova que venceu na vida), a minha amiga deixou escapar: "Este fumo está péssimo." (Claro que minto, claro que ela não disse só isto e claro que assinou a reclamação com um linguajar leve, solto e do Porto). Estávamos num churrasco chique – mas por mais requintado que aquele churrasco fosse não podia abdicar do fogo para ser um churrasco, logo, não podia deixar de ter fumo.