Em jeito de despedida da semana, pelas 7h da tarde, ela levantou-se e disse: "Agora tenham cuidado, minhas amigas, que no domingo nenhuma de nós está livre de receber uma flor." Zen como uma diretora-geral da saúde mental, respondi que, evitando os centros comerciais, deveríamos conseguir escapar à pandemia de gerberas cor-de-rosa e tudo ficaria bem.Depois de um sábado de algum distanciamento social, achei que o pequeno-almoço de domingo merecia uma incursão no mundo real. Não estava sentada há mais de cinco minutos quando a dona da pastelaria onde eu tinha escolhido começar o Dia Internacional da Mulher (que até ao momento estava a ignorar com sucesso) me abordou."Feliz Dia da Mulher", disse ela, feita refém por um gigante ramo de gerberas. Detetando aquele nível de agressividade muito Banco Alimentar que parece que diz "não vai negar-se a um gesto tão bonito, vai?", recebi a flor. Ainda agarrei no telemóvel para informar a minha amiga de que as gerberas estavam a ganhar a batalha – e nós a perdermos a guerra –, mas um pão de leite distraiu-me e segui com a minha vida.Como a minha vida me estava a pedir mais laréu, fui até uma esplanada ao pé da praia. Quando já me tinha esquecido do dia, das flores e de tudo o que podia discutir sobre o eterno feminino com aquela mulher-bouquet, ouvi uma conversa entre uma mãe e um filho. Empertigado, já com o desdém adolescente na ponta da língua, ele dizia: "Cor-de-rosa, mãe?!".Quis abandonar aquela conversa como quem sai de um grupo de WhatsApp mas não fui a tempo.E ouvi-a: "Homem que é homem pode vestir cor-de-rosa, qual é o problema?" Juro que revirei os olhos – mas depois pensei no problema. E o problema não é estarmos em 2020 e o Dia da Mulher ser o que é. O problema é que, completamente a leste do que realmente interessa, uma mãe ainda educa um filho assim: veste o que quiseres, tens é de ser um homem a sério e não uma florzinha.