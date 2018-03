José Pestana em ação 30 anos depois

O Zé, há dias, no Príncipe, com o PR e o governador local

Ao seu estilo, entre mulheres santomenses

O Zé Pestana e o escriba em mais um júri de misses, em 1988

Com o escriba e Isabel Borges, em 1987, em Lisboa, a receber Elba Ramalho

No mesmo ano, na discoteca Trumps, vestidos para uma noite de gala

Entusiasmado com a recente visita de Marcelo Rebelo de Sousa a São Tomé e Príncipe, o diretor de relações exteriores da EuroAtlantic Airways – acionista da companhia aérea de São Tomé e Príncipe, a STP Airways – divulgou, nas redes sociais, fotos que confirmaram o que as televisões já nos tinham mostrado: o êxito de mais uma viagem presidencial.A novidade para mim, na reportagem, foi o "reaparecimento" público desse diretor da EuroAtlantic, o meu velho amigo José Caetano Pestana.Na longínqua Lisboa noturna das décadas de 80 e 90, a que me tenho aqui referido tantas vezes, o Zé era uma das suas figuras mais emblemáticas, um homem sempre impecavelmente vestido, agradável no trato, feliz com a vida, aberto ao Mundo, empenhado em resolver problemas, em promover festas, em facilitar negócios, enfim, pronto para tudo o que coubesse no raio de ação de um RP de topo.Referência incontornável da noite, o Zé Pestana tinha "escritório" montado no mítico Stones, na Lapa, de lá partindo guiado por um sentido único de oportunidade.Onde estava a dar, não falhava. Onde havia mulheres bonitas, ele chegava antes. Só o conheci indisponível para alimentar inimizades.Passaram 30 anos, meu príncipe da concórdia, e estás quase igual, estamos quase iguais. Ou será que não? Discutiremos isso ao almoço. Pago eu, não me venhas com conversas.