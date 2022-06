Mudar (n)as cidades para mudar (n)o Mundo

"Um muro de Berlim no centro de Oslo". Foi esta a forte metáfora que uma Associação de Comerciantes de Oslo usou para descrever um conjunto de pilaretes utilizados num projecto piloto que experimentou – com o sucesso que hoje todas e todos reconhecem – limitar as deslocações automóveis no centro da cidade, tornando maioritariamente pedonal ou de mobilidade ligeira parte significativa do centro da cidade. Não há muitos anos, a economicamente vibrante cidade de Oslo, frequentemente considerada uma das melhores cidades do Mundo para viver, visitar ou trabalhar, com uma rede de transportes integrada modelo para diversas cidades no Mundo, discutia, nestes termos, mudanças associadas à organização do seu espaço público.