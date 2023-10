Há 27 minutos

Estamos a falhar às pessoas em situação de maior vulnerabilidade?

Hoje é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Chegamos a este dia com os últimos dados consolidados a demonstrarem-nos que 1 milhão e 700 mil pessoas no nosso país vivem, mensalmente, com um valor de rendimento agregado inferior a 551€.