A dúvida e o regresso aos outros

O Mundo em que vivemos é desafiador e complexo. Sabemo-lo, muitas vezes de forma desconcertante, por vezes de forma irónica, outras vezes, infelizmente, com muito sofrimento. Cada um de nós tem exemplos disso e não faltam histórias que o tratam, na nossa memória colectiva, umas reais, outras ficcionadas. Pensemos, por exemplo, no Titanic e na forma como a "White Star Line", sua promotora, o promovia com uma narrativa assente numa suposta "inafundabilidade", questionada pelas consequências sobejamente conhecidas do embate num iceberg meros quatro dias após o início da sua primeira viagem. Pensemos, por exemplo, no conto do "Patinho Feio" de Hans Christian Andersen e de como a narrativa evolui da ostracização e rejeição de um suposto "patinho" para o mais deslumbrante cisne do lago.