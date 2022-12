A dúvida, a literacia e a defesa psicológica das sociedades democráticas, de Direitos e livres

"Não há provas. Não há testemunhas. Mas para uma pessoa, não existe dúvida." É esta a frase de apresentação do filme A dúvida realizado por J. Shanley e baseado numa peça de teatro por si escrita, que lhe valeu o prémio Pulitzer Drama em 2005. A peça ("Dúvida: Uma parábola") tinha um nome que reflectia uma dimensão visual da dúvida, associada ao seu dinamismo e à forma como, diferentes momentos e circunstâncias, podem produzir diferentes olhares sobre algo. Dúvida, elemento poderoso nas dimensões cognitivas, emocionais e de comportamento das pessoas, triângulo estruturante da vida, das relações connosco e com as outras e os outros e da sociedade.