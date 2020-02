Já ouviu falar que Devagar se vai ao Longe?

De janeiro a abril são frequentes as preocupações e pedidos de rastreio e de avaliação pedagógica ou psicológica do que mais vulgarmente é designado de "prontidão escolar". Já lá vamos ao conceito…

A idade é o critério principal de entrada para o 1º ano de escolaridade. É assim em Portugal e na generalidade dos países da Europa, definido num leque que varia entre a entrada aos 4 anos (e.g. Irlanda do Norte) e aos 7 anos (e.g. Finlândia). Em Portugal, onde a idade oficial para a transição são os 6 anos, uma 2ª linha de critério são as chamadas "crianças condicionais", que completam os 6 anos entre 15 de setembro e 31 de dezembro desse ano, deixando a aplicação deste critério dependente da existência ou não de vagas no 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), estas por sua vez disponíveis de acordo com a zona de residência da criança. Só em casos muito excecionais se fala de adiamento na entrada para a escolaridade (para as que fazem anos até dia 15 de setembro), na maioria das vezes infelizmente encarado como uma "retenção"; ou de antecipação da entrada, na maioria das vezes também infelizmente conotada com crianças "sobredotadas". Acresce ainda que habitualmente estes casos são sujeitos ao pedido formal dos pais (requisito obrigatório), e raramente ocorrem por sugestão do contexto de educação pré-escolar.

A transição "vertical" para outro nível de ensino está, por isso, social e legalmente estabelecida, não obstante as crianças (leia-se os efetivos protagonistas) poderem ou não apresentar maturidade desenvolvimental. Esta deve observar-se numa harmonia entre o desenvolvimento social, emocional, cognitivo, de linguagem, e comportamental, no bem-estar físico e psicológico da criança, na sua capacidade autorregulatória, hábitos de aprendizagem e de trabalho, na autoconfiança, que permitirá melhor lidar com as exigências do novo ciclo de ensino, e não ser condicionada exclusivamente pelos critérios da idade-lei estabelecidos.

É neste entendimento mais amplo das diferentes dimensões, que aqui se deve ler "prontidão escolar", no qual a idade cronológica é apenas um dos indicadores. Por outro lado, o foco excessivo no desempenho cognitivo da criança (por exemplo, na capacidade operativa com números ou linguagem) enquanto sinal de que esta "está preparada", vem aumentando a ansiedade de pais/cuidadores, bem como os receios de que a criança vai regredir caso seja adiada a sua entrada na escolaridade obrigatória, desrespeitando assim o seu ritmo de desenvolvimento. Mas, a investigação diz-nos que o desempenho cognitivo da criança prediz apenas cerca de 25% da variância do mesmo desempenho nos primeiros anos de escolaridade. As restantes dimensões de desenvolvimento da criança aqui mencionadas, as experiências dos seus primeiros anos de vida, a qualidade dos ambientes educativos creche e pré-escolar, e a existência de programas de transição estruturados e de qualidade, são indicadores críticos de sucesso e preditores da estabilidade do desempenho escolar ao longo dos anos. Todos estes são, sim, os fatores que devem influenciar o desenvolvimento de políticas públicas, para as quais os psicólogos, enquanto especialistas do desenvolvimento, podem contribuir de forma substancial.

O percurso e o ponto de desenvolvimento em que se encontram as crianças que estão em fase de transição, dita formal, podem ser muito diversos e devem ser cuidadosamente debatidos em espaços próprios, sobretudo num momento educativo, social e político, em que se promove o convívio e a integração da diversidade/inclusão, através da adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, que atendam à individualidade de cada criança, e que contribuam para a igualdade de oportunidades. Estaremos realmente a gerar igualdade de oportunidades no acesso de todas as crianças (sem exceção das mais ou menos desenvolvidas que a "norma") ao 1º CEB? Já ouviu falar que devagar se vai ao longe?

Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses