Como conciliar medidas sanitárias com medidas de saúde psicológica nos contextos de educação? Os dilemas estão à vista...

Tomadas de decisão com base em dilemas como a conciliação de medidas sanitárias com medidas de saúde psicológica/mental, onde aparentemente parece ponderar-se um "do mal o menos" para tornar a situação mais suportável, são de um desafio dantesco, e podem levantar na sua essência questões éticas fundamentais, nomeadamente sobre se as medidas adotadas/a adotar respeitam a saúde e o bem-estar, os direitos, liberdades e dignidade humanas.

Tomemos em consideração alguns exemplos ilustrativos dos mais acesos debates associados à gestão dos aspetos organizacionais e pedagógicos versus proteção e promoção do bem-estar e saúde psicológica de crianças e jovens nos contextos educativos, sejam estes contextos as próprias famílias, escolas ou outras instituições sociais. São eles, por exemplo, a necessidade de evitar a circulação dos pais/cuidadores no interior dos recintos, quando sabemos essencial para a adaptação/integração das crianças mais pequenas que a transição e entrada na creche ou jardim de infância seja acompanhada das figuras mais significativas, disponíveis nos primeiros dias para permanecer por alguns momentos no novo espaço educativo, mimetizando a sua interação com a criança junto das educadoras, de forma a transmitir segurança, suavizar a experiência da separação, diminuir a ansiedade da criança, e facilitar a transição progressiva... Ou, por exemplo, a necessidade de não permitir as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos, quando também para as crianças pequenas os objetos de transição (a fralda ou o seu urso de pelúcia, sem o qual não consegue dormir) são facilitadores da transição de casa para a instituição, mantendo um objeto de referência tranquilizador, que "substitui" a figura significativa do cuidador na sua ausência, ou que ajuda na autorregulação emocional da criança, por exemplo, quando ela está triste ou desorientada. Veja-se, ainda, a necessidade de manter o distanciamento físico entre crianças e jovens, quando a tendência natural e essencial ao seu desenvolvimento, e objetivo último da educação, é, respetivamente, o brincar, interagir ou socializar, contexto onde se aprende e desenvolvem competências sociais e emocionais, se regulam emoções e conflitos, se resolvem problemas, e se desenvolve uma identidade e comportamentos de grupo. Ou, ainda, a necessidade de diminuir a duração dos intervalos, para que tenham a menor duração possível e se diminuam os riscos de aglomeração de alunos, quando sabemos que a organização dos tempos de aprendizagem/tempos de lazer/socialização deve obedecer a critérios segundo os quais intervalos mais longos que permitem descontração, apresentam uma direta proporcionalidade com períodos de maior concentração e esforço, uma melhor gestão dos ritmos e das sequências de aprendizagens, bem como uma mais eficaz memorização e consolidação dessas aprendizagens, diminuindo a fadiga e os problemas de aprendizagem.

Em alguns casos, não só estaremos a pedir que se atue "contranatura" (como quando colocamos na balança necessidades de distanciamento físico/necessidades de socialização), como simultaneamente antecipamos possíveis consequências de desajustamento psicológico, e se torna necessário intervir para reduzir o impacto psicológico do distanciamento (que em muitos casos pode levar a situações de isolamento ou depressão).

Ainda assim, é importante salientar que orientações surgem como forma de aconselhamento, mas caberá a cada instituição e órgão de gestão uma decisão mais fina, que considere a especificidade do contexto e dos grupos de crianças e jovens, ou os recursos arquitetónicos, materiais e humanos disponíveis, a par com o que é imperativo e crítico ao desenvolvimento saudável das crianças e jovens, e ao cumprimento das tarefas e desafios desenvolvimentais nas mais diversas faixas etárias. Novas orientações e informações são ajustadas sucessivamente, o que torna o desafio ainda mais exigente, mas recuperemos os excelentes exemplos de boas práticas adotadas por algumas instituições educativas, no final do ano letivo anterior.

Os Psicólogos e os dados da ciência psicológica podem aqui ter um papel relevante de assessoria e consultoria nas exigentes tomadas de decisão das lideranças, por um lado disponibilizando indicadores que permitam antecipar e prevenir fatores de risco acrescido, por outro disponibilizando ações de literacia sobre saúde psicológica e bem-estar, e promovendo na comunidade educativa, e de forma sistemática, comportamentos pró-saúde e pró-sociais. Recordemos que estes últimos podem conduzir a uma maior adesão a medidas sanitárias, ao mesmo tempo que são promotores da saúde psicológica e do desenvolvimento saudável, o que permitiria diminuir a dissonância nas tomadas de decisão, pela ativação de respostas e comportamentos mais equilibrados e conciliadores.

Não menos importante será certamente o envolvimento dos pais, das crianças e dos jovens nas tomadas de decisão que implicam com a adoção de comportamentos de segurança e de proteção. Incluem-se aqui a fluidez na comunicação contexto educativo/famílias, a escuta e acolhimento das suas dúvidas e receios, a validação das suas emoções, (mais uma vez) a literacia sobre COVID-19, saúde psicológica e bem-estar, e a promoção de uma abordagem compreensiva de tudo o que está em jogo nas ponderações. O envolvimento ativo e participado das famílias e dos jovens, aumentará o compromisso com as decisões tomadas/a tomar e facilitará a adesão às medidas, com base numa ação conjunta e implicada de todos os intervenientes. Ademais, as preocupações e os receios são comuns e transversais a pais/cuidadores, professores e crianças/jovens, pelo que a possibilidade de neles se reverem aumenta a empatia, a compreensão, o processamento coletivo da experiência, e um movimento comum de procura de soluções. Com crianças pequenas, o diálogo prévio que permita antecipar as alterações às suas rotinas e escutá-las, permitirá desconstruir pensamentos errados ou negativos, e aumentará a sua perceção de segurança e bem-estar.

Não esqueçamos que as orientações para o ano letivo 2020/2021, saídas no primeiro dia de setembro, para além de reforçarem as medidas sanitárias na organização escolar e dos espaços, não deixam de ressalvar a sua articulação com os princípios pedagógicos e lúdicos, a importância do desenvolvimento social e emocional das crianças/jovens e das suas aprendizagens, o acesso ao seu direito de brincar, interagir e se relacionar, o desenvolvimento de atividades em pequeno grupo, ou o apoio individualizado e/ou especializado para as crianças com vulnerabilidades de desenvolvimento, aprendizagem ou comportamento. Não deixa ainda de prever intervenções de educação para a saúde física e psicológica, contemplados inclusivamente em novos Programas de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, para os quais foram afetos mais recursos humanos, nomeadamente Psicólogos, que aqui podem ter uma função determinante, de promoção da mudança comportamental e da saúde psicológica/mental. Não percamos de vista o papel das medidas sanitárias na proteção e segurança de todos e no controle de uma epidemia que estará talvez para durar, mas também não negligenciemos o papel dos mais elevados princípios da ação educativa no desenvolvimento saudável das nossas crianças/jovens, onde se incluem o brincar/socializar, a personalização e diferenciação educativas, o envolvimento parental, ou a inclusão e equidade.

Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses