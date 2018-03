Violência sem provas mas com atitude

Notei naquele dia em Ana (nome fictício) um olhar diferente. Triste, mas decidido. Mesmo sem eu abrir a boca, senti de imediato que não tinha muito a acrescentar. Uma decisão tinha sido tomada e a única coisa que ela queria naquele momento era partilhá-la.

"Descobri que estou grávida. E vou deixar o meu marido". Fiquei em silêncio. Os olhos daquela rapariga que ainda não tinha 30 anos, não mostravam uma ponta de dúvida. Era aquilo que tinha de fazer. Para bem do seu filho.

Ana era vítima de violência quase desde o início da relação. Não tanto física, mas psicológica. Assim o diz ela, pois não considerava como violência o marido empurrá-la com força, fechar a porta de um armário sabendo que ela tinha lá a mão… Ana considerava-as menores diante da agressividade das palavras. As humilhações. Os atestados de incompetência. O reduzi-la a um estado tal de insignificância que mal se conseguia olhar ao espelho. A sensação de que não podia ser alguém sem ele. Embora se sentisse ao seu lado insignificante, pequena, desinteressante. Destruída.

Assim vivia Ana, inteligente, mas adormecida. Deixou para trás os estudos, vivendo a tentar agradar alguém que apenas a desprezava. Nos anos que viveu com o marido, jamais recebeu dele um presente de anos. Fê-lo sim, no período de sedução, A partir do momento em que começaram a viver juntos, nem um beijo lhe dava. Nem sequer no Natal.

Mas quando descobriu que estava à espera de bebé, algo mudou dentro de Ana. Encontrou em si uma determinação inabalável. Não queria que o seu filho vivesse um dia sequer debaixo daquela agressividade constante. De um medo paralisante. Estava decidida a partir, voltar a estudar e tudo fazer para que o seu filho um dia se orgulhasse desta mãe que enfrentou o medo por ele.

Arranjou emprego para pagar os estudos. Pediu acolhimento aos pais que ficaram atónitos. Afinal, o genro sempre fora tão correto com eles! Só quando foi abandonado se revelou. E de que maneira.

Hoje o seu filho tem um ano e cresce feliz. Vai ao pai nos dias em que tem de ir. Chega a casa instável, mas logo é compensado com todo o amor. E em pouco tempo volta ao normal. Este será o seu destino, mas com certeza bem melhor do que se tivessem ficado permanentemente num ambiente destrutivo. Esta criança crescerá com inseguranças, não há como fugir delas. Mas livre e com bons exemplos. E essa é a grande diferença. O resto, vamos torcer para que ele tenha ao longo da vida os melhores encontros.

Os agressores vão dando sinais da sua índole. E não é conveniente ignorá-los. Começam sempre altamente sedutores, para, no primeiro momento, terem uma manifestação de agressividade que parece contrastar chocantemente com a sua imagem inicial.

Se isto lhe soa familiar, ligue os seus radares e não durma na forma. O desrespeito não deve nunca ser permitido. Ninguém tem o direito de dominar o outro. De o fazer sentir-se inferior ou culpado. De lhe destruir os sonhos.

Ao nosso lado deve estar alguém que nos acrescente, que nos admire, que nos ajude a dar saltos que honrem a nossa vida. Com quem possamos rir. E não que nos ponham a chorar. Que seja, acima de tudo, o nosso melhor amigo. Gestos agressivos não devem ser tolerados.

Neste caso, a Ana teve a coragem de partir quando soube que estava grávida. Muitas decidem ficar pelo mesmo motivo.

Acredite, mais vale a incerteza de um futuro onde pode caminhar de cabeça erguida do que a certeza de um presente, onde não tem força sequer para levantar os ombros.