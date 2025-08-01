Do ecrã à acção: “Repórter SÁBADO”, reportagens que mudam vidas

Num tempo em que o espaço para a investigação aprofundada rareia nos media convencionais, o "Repórter SÁBADO" destaca-se como exemplo de jornalismo com impacto real. A sua equipa actua onde há silêncio, investiga onde há resistência e obriga o sistema a olhar para quem, de outra forma, continuaria invisível.

No panorama mediático português, oprograma "Repórter SÁBADO"do Canal NOW, emitido aos Sábados e Domingos em horário nobre, afirmou-se em pouco tempo como uma das mais consistentes plataformas de jornalismo de investigação e denúncia em Portugal.

Ao longo dos últimos meses, as suas reportagens têm exposto casos de injustiça social, abusos de poder, negligência institucional e ilegalidades com consequências palpáveis, tanto na opinião pública como na ação das autoridades.

Graças ao trabalho competente de jornalistas experientes e com provas dadas como Ana Leal, Cláudia Rosenbusch ou Sandro Bettencourt, o "Repórter SÁBADO" está longe de ser apenas um espaço de denúncia. O "Repórter SÁBADO" tem sido o ponto de partida para mudanças concretas, frequentemente forçando entidades públicas a agir onde antes imperava a indiferença.

Da exploração ilegal de espaços de restauração em condições de insalubridade, à proliferação de comércio de fachada em zonas sensíveis das cidades, à impunidade na exploração clandestina de espaços, à denúncia de crimes ambientais de extrema gravidade, à demonstração da existência de redes criminosas organizadas de exploração de pessoas e de actividades ílicitas em diversas áreas, até ao contributo para a detenção de criminosos, passando pelos atropelos aos direitos dos cidadãos, a equipa liderada por Ana Leal tem mostrado como o jornalismo pode ser um catalisador de justiça.

Entre os exemplos mais marcantes dos resultados destas reportagens está o encerramento de espaços comerciais e industriais ilegais, o desmantelamento de redes que se dedicavam à exploração de animais para fins de mendicidade, a detenção de criminosos que há muito beneficiavam da inação das autoridades para prosseguir a sua actividade ilícita, o reconhecimento pelas autoridades públicas e policiais da existência de esquemas de branqueamento de capitais resultantes da comercialização intensiva dos processos de regularização de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, o desmantelamento de esquemas de arrendamento ilegal de espaços não licenciados e sem condições a imigrantes, entre muitas outras.

Complementado com debates em estúdio após a emissão das reportagens, onde os temas são abordados por intervenientes directos nas situações retratadas com o apoio de especialistas nas diversas áreas em análise, o "Repórter SÁBADO" é hoje uma referência para milhares de telespectadores que já se fidelizaram ao programa e que semana após semana não perdem as reportagens e os debates no Canal NOW.

Com uma abordagem rigorosa, visualmente cuidada e editorialmente corajosa, o "Repórter SÁBADO" do Canal NOW conquistou não só audiência, sendo o regularmente o programa mais visto do canal ao fim de semana, batendo sistematicamente a concorrência dos outros canais, como logrou captar a atenção e credibilidade junto do poder central e local, associações cívicas e até de magistrados, que cada vez mais recorrem ao programa como veículo de exposição pública de situações onde os canais institucionais falharam.

"Aquilo que conseguimos mostrar não é apenas a notícia de um problema, mas a pressão pública que obriga a sua resolução", referiu recentemente um dos repórteres do programa numa entrevista ao canal NOW.

Num tempo em que o espaço para a investigação aprofundada rareia nos media convencionais, o "Repórter SÁBADO" destaca-se como exemplo de jornalismo com impacto real. A sua equipa actua onde há silêncio, investiga onde há resistência e obriga o sistema a olhar para quem, de outra forma, continuaria invisível.

Se a função da imprensa é ser o quarto poder, o "Repórter SÁBADO" tem cumprido esse papel com uma força renovada e, talvez mais importante, com resultados mensuráveis.