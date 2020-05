Mais crónicas de Pedro Duro

Os corações escondidos 17-05-2020 Ela era o terror dos alunos de Religião e Moral. Correta, mas dura, era respeitada. Ele nunca teve medo de pessoas duras. Assustam-no mais as outras. Por isso, conviveu bem com aquela figura que nunca seria personagem dos "Ursinhos Carinhosos".

Eles 04-05-2020 "Faço o que posso, sabendo que fico sempre a dever a toda a gente: aos miúdos, ao trabalho, à namorada e às muitas regras sociais sobre "como se relacionar com"."

A viagem 07-04-2020 Dessa viagem trago a memória das pessoas – com quem me quero voltar a cruzar na casualidade da rua, do aeroporto, de um café, na sua diversidade de interesses, roupas, músicas, profissões, nacionalidades e línguas, que acabam sempre por me interpelar

Razões que a razão (des)conhece 31-01-2020 Por isso, as decisões mais sensatas e acertadas são normalmente baseadas na razão, desde que aceitemos que sensatez e razão não são sempre a mesma coisa, mas algo que se escolhe com cunho pessoal, vivendo os seus prós e os seus contras, ainda que seguindo pelo caminho mais longo e arejado

Cubo Mágico 23-12-2019 Mas o que conta é essa homenagem constante que fazemos aos filhos, não sei se por amor verdadeiro ou altruísmo, se por exibicionismo do que vemos sempre como uma projeção ou, pelo menos, aspiração nossa.

Caras de bacalhau 17-12-2019 "A benemérita era a mais bondosa e inteligente das criaturas. A menina de notas escolares distintas que, um dia, talvez se tenha aborrecido e, trauteando ao espelho as músicas da moda, foi acalentando o sonho de se sentir viva com o que lhe proporcionavam ao redor da escola."

Troca-pés 15-11-2019 "É também por isso que, quando vejo os raros adultos que não se enterraram na seriedade do bem e do mal puro, mas se deixam levar pelo prazer da ironia, pela brincadeira simples, sinto-os mais humanos do que nunca, porque cresceram sem matar a criança."

Anfiteatro 1 01-10-2019 Ali sonhei com mundos e fundos, materiais e imateriais, na cabeça e no coração, na carteira e na carreira. Ali quase tenho vergonha de voltar por causa do que quis fazer e não fiz, do que quis ser e já não quero, como se aquela bancada onde se perfilavam gravadores me pedisse contas.

Podem pintar a cara da minha cor: eu não me importo 23-09-2019 A não ser que a ofensa a indivíduos concretos se considere algo muito inferior a uma certa ofensa cultural genérica, confesso-me baralhado com a polémica carnavalesca de Trudeau.

A mulher que me leva ao fim mundo 26-08-2019 "Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada."

A escorregadia “verdade” de Morrissey 11-07-2019 "Morrissey e Fátima Bonifácio trazem à opinião publicada uma fatia relevante da opinião pública. Gostemos ou não, temos de estar gratos por isso, obrigando-nos a pensar sobre o perigoso ressurgimento do preconceito."

Vasos (não) comunicantes 03-07-2019 "E escrevo isto porque dou por mim a assistir a uma sociedade alegadamente liberal, com grande exibicionismo de Instagram, de aborto livre e direitos LGBT, mas profundamente hipócrita ao continuamente estabelecer relações entre a intimidade e a credibilidade profissional."

A mochila 30-05-2019 "Naquela noite de vigília pascal, já com oito anos, ia receber a água do batismo, a primeira comunhão e a confirmação que, em Lisboa, se têm agregado nesses batismos tardios. Pouco se lembra da cerimónia, mas recorda-se de se fazer engraçadinho."

O tudo que não passa 19-05-2019 "Ainda que não tivesse a quem rezar, a arquitetura que liga o céu e a terra é um bálsamo que se oferece a crentes e não crentes. Por isso me sabe tão bem parar em templos: a ponte de alguns para o outro mundo foi sonhada pela mesma humanidade que me liga a este."

Expetativas versus realidade 10-05-2019 Nalguns casos, a visualização do filme pode ser tão traumática que desaparece da memória: vive-se muito melhor com o grafismo de a "Guerra dos Tronos" ou "Westworld" do que com o banho de realidade de "500 days of Summer".