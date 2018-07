Do ateu ao frade de clausura quase todos temos uma fé em comum, mesmo que não o queiramos admitir: que algo a nosso respeito está escrito nas estrelas. Podemos não o defender, podemos viver como se assim não fosse, mas há um impulso íntimo que gostaria que assim acontecesse. Uma espécie de tudo­-vai-correr-bem-porque-obviamente-tenho-um-destino-maravilhoso.

Depois, vamos percebendo que a vida não é justa, ou que um grande amor nem sempre se define com um "I-know-you,-I-walked-with-you-once-upon-a-dream". Mas estamos à espera que assim seja. Mesmo quando não temos fé, temos a esperança de estar enganados e que as estrelas restaurem a fé. Há uma fé resiliente na própria fé, que nos acompanha e nos mantém a sonhar apesar do realismo que a sobrevivência vai impondo.

É assim na compra duma casa: esperamos um "click"; na revelação da mãe dos nossos (próximos) filhos: esperamos um "click"; na adoção de um cão, etc., etc.

É um otimismo que nos move, com frases feitas como vais-ver-que-estará-ao-virar-da-esquina. Nessa altura, dependendo do humor, para além da gratidão pelo insuflar de esperança, ocorrem-me piadas pouco apropriadas sobre o que de indesejável se pode encontrar ao virar da esquina. Mas, sobretudo, ocorrem-me perguntas. Falamos suficientemente com idosos? Colhemos da sua experiência de vida, sem encolher os ombros com enfado? Há alguma razão fantástica para nos agarramos à palavra escrita de quem já morreu, aceitando a transversalidade histórica de certos temas e problemas, mas já não prestarmos atenção à tradição oral de quem está vivo num tempo mais perto de nós do que os romancistas de outrora, ou num lugar menos longínquo do que um prémio nobel contemporâneo? Sublima-se o estranho, mas não se entranha o presente, num incontornável santos-da-casa-não-fazem-milagres. Quando falamos com idosos, sem o filtro cor-de-rosa, percebemos que o saldo final pode ter-se perdido na esquina errada ou nunca ter encontrado a esquina que desse o sentido à vida que se sonhava.

Esse é o principal problema de bebermos sabedoria na efabulação que escolhemos, mesmo quando nos apontam a diversidade realista da vida. E essa diversidade está sempre presente nos nossos idosos. Os que nos cansam com o seu passado que nada parece ter a ver com o nosso futuro, os que nos dizem "não há receitas", os que nos dizem "fia-te na Virgem e não corras", os que foram vítimas de viverem sem chão, os que foram vítimas de só olhar para o chão, os conformados, os inconformados, os afortunados, os desgraçados, os que fizeram felicidade do nada e os que inventaram tristeza no tudo.