Por que a Justiça precisa de aprender a falar com os cidadãos
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Uma justiça que não se faz entender arrisca ser percecionada como uma justiça que não funciona.
Há uma máxima secular no universo jurídico segundo a qual "o magistrado fala pela pena, não pela língua". Durante gerações, este isolamento foi interpretado como garantia de independência, neutralidade e solenidade. Porém, na era da informação instantânea, das redes sociais e da polarização crescente, o silêncio institucional deixou de ser uma virtude protetora para se converter num terreno fértil para a desconfiança.
Como bem assinala o recente guia estratégico publicado pelo CEELI Institute (Central and Eastern Europe Law Initiative) nos seus "Guidelines on Judicial Communication", o ecossistema mediático atual impõe uma mudança radical de paradigma. Uma justiça que não se faz entender arrisca ser percecionada como uma justiça que não funciona. Para os magistrados judiciais e do Ministério Público, comunicar melhor com a sociedade não é um exercício de vaidade ou de relações-públicas. É uma necessidade democrática urgente para preservar o próprio Estado de Direito.
O argumento central desta abertura é de uma simplicidade desarmante. As pessoas não podem confiar naquilo que não compreendem. A maioria dos cidadãos nunca pisou uma sala de audiências. A sua perceção sobre a eficácia do sistema de justiça, a integridade dos magistrados ou a isenção da ação penal é moldada quase exclusivamente pelo que leem nas notícias ou encontram nos seus feeds digitais.
Quando o sistema judicial se recusa a traduzir o seu jargão técnico, o famoso "juridiquês", para uma linguagem acessível, cria-se um vazio. E no espaço público contemporâneo, o vazio não permanece vazio por muito tempo. É rapidamente preenchido por desinformação, especulações e narrativas políticas de má-fé que visam deslegitimar as instituições. Perante um ataque ou uma notícia falsa, a passividade já não sinaliza superioridade moral, mas antes conivência ou fraqueza.
É claro que esta abertura traz desafios complexos e exige cautela. O guia do CEELI Institute alerta exaustivamente para a necessidade de decoro e moderação, especialmente no uso pessoal de redes sociais por parte dos magistrados. A pressa dos "likes" ou as reações a quente não combinam com a ponderação exigida.
Por isso, o caminho passa pela profissionalização e por modelos mistos de comunicação. Os tribunais precisam de assessores de imprensa dedicados, mas também de "juízes e procuradores porta-vozes" — profissionais treinados para explicar de forma clara o impacto de uma decisão complexa ou os contornos de uma operação sem violar o segredo de justiça ou a presunção de inocência.
Além disso, a comunicação judicial deve ser proativa. Projetos de proximidade, como a introdução de programas de educação jurídica nas escolas, visitas guiadas a tribunais e a simplificação dos próprios websites institucionais (preparando-os inclusive para que os assistentes de Inteligência Artificial entreguem dados corretos aos utilizadores) são fundamentais para humanizar o setor.
Em última análise, aproximar a Justiça do cidadão comum não significa ceder ao populismo penal ou transformar julgamentos em espetáculos mediáticos. Significa, sim, assumir a responsabilidade de prestar contas à sociedade em nome da qual o poder é exercido. Num mundo fustigado pelo ceticismo institucional, os juízes e procuradores têm de aceitar que explicar as suas funções e decisões de forma clara e transparente é, hoje, o argumento mais poderoso para garantir a sua própria independência.
Por que a Justiça precisa de aprender a falar com os cidadãos
Quando, pelo contrário, o Ministério Público opta por separar processos e autonomizar núcleos de ilicitude para permitir investigações mais céleres e focadas, a crítica não desaparece, mas muda de sinal.
Uma busca não é uma declaração de culpa. É um ato de recolha. O magistrado que a autoriza ou determina não está a afirmar que o visado cometeu um crime. Está a criar as condições para que os factos possam ser apurados com rigor e com base em elementos objetivos.
Não é possível proclamar a independência dos tribunais e, ao mesmo tempo, tratar o Ministério Público como uma extensão do poder executivo, um instrumento dócil de políticas de segurança ou uma estrutura sujeita a tutelas hierárquicas que respondem perante o governo.
É cada vez mais importante numa sociedade envelhecida como a nossa que sejam criadas as condições que permitam a todas as pessoas beneficiar de uma existência condigna e independente, integrada na sociedade e na sua vida social e cultural.