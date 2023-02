A proteção das vítimas de crimes e os chamados “metadados”

Nos últimos dias, na sequência de um relatório sobre abusos sexuais na igreja, apresentado pubicamente, um dos temas que tem sido recorrentemente tratado na comunicação social é o da a proteção das vítimas de crimes. Antes do mais é de notar que os crimes sexuais assumem especial gravidade quando quem os pratica são as mesmas pessoas que deveriam proteger as vítimas e conferir-lhes segurança (pessoas em quem essas mesmas vítimas depositavam especial confiança).