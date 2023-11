Começa a ser habitual quando existem investigações a incidirem sobre figuras públicas do Estado, sejam elas do espetro político do poder ou da oposição, "choverem" críticas sobre a atuação do Ministério Público, umas vezes porque foi muito lento, outras porque foi muito expedito e, ainda, outras porque transmitiu pouca informação à sociedade ou, em sentido oposto, porque nada deveria ter dito.