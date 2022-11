O Ministério Público deve, nesta área do direito, além do mais, avaliar e fiscalizar os contratos que incluam cláusulas abusivas e ilícitas e, quando necessário, intentar ações judiciais com vista a que aquelas sejam consideradas nulas e não possam ser reutilizadas.

A defesa do consumidor e a relevância do papel do Ministério Público

Um dos principais objetivos destes artigos, como já aqui referi, tem sido divulgar ao público a atividade desenvolvida pelos magistrados do Ministério Público, nas diversas áreas de atuação, nos tribunais e serviços do Ministério Público, salientando as carências existentes, as dificuldades presentes, as incompreensões sentidas, bem como contrariar algumas perceções, públicas ou privadas, erradas sobre aspetos da sua atuação.