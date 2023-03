As viagens de Xi

Balões, Tik Tok, ciberataques evasivos pela calada do ciberespaço, diplomacia de alcoviteira no Médio Oriente, entre a Arábia Saudita e o Irão, e uma ternurenta visita ao diamante do Kremlin. Os périplos do séquito do imperador Xi Jinping, na projeção da influência do modelo de Pequim, são cada vez mais constantes, multifacetados e imprevistos.