Há 39 minutos

Ser uns para os outros mas há uns que são mais

As pessoas vão e vêm, entram e saem das nossas vidas de acordo com o nosso estádio de evolução. Poucas serão para toda a vida mas temos uma certa tendência para querer que algumas fiquem para sempre, além do prazo de validade e do que alguma vez fez sentido acontecer.