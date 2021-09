20:00

Larga isso

Retiramos-lhes os direitos adquiridos no momento em que facilitámos e lhes entregámos um dispositivo móvel para estarem entretidos enquanto fazíamos as compras do mês, esperávamos o jantar no restaurante da moda ou precisávamos mesmo de uns minutos com a criança semi adormecida pelo brilho e movimento atrás do ecrã?