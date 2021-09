Apontar ao alvo errado…

…Temos as armas – e com razão – todas apontadas ao universo Facebook, pela forma como cresceu e se transmutou, pelas ramificações e escândalos que lhe estão associados, sobretudo o último, que revela que a rede tem conhecimento do mal que nos faz. Sobretudo, pelo seu impacto e omnipotência, pela forma como conseguiu ser dominante e interferir em quase todos os domínios da nossa vida digital. Podemos estar fora, é um facto, mas também ficamos fora de um contexto que abre muitas portas e nos coloca em contacto com tantos aspectos daquela que também é hoje, a nossa vida: o universo digital. Os engenheiros ao serviço do monopólio Zuckerberguiano rapidamente perceberam que precisavam fechar portas, erguer portões e murar este contexto, forçando quem não faz parte e quer espreitar a ter de entrar. Ver uma página de Facebook sem ter dados de acesso é como olhar a montra de uma loja de porta fechada, tentar ver um perfil de instagram sem termos o nosso perfil activo tem o mesmo resultado. Ao fim de duas espreitadelas acaba-se o voyeurismo e precisamos introduzir as nossas credenciais de acesso. Se eu gosto? Não. Se eu compreendo? Sim.