Um certo “bom aspecto”

Acontece, por vezes, elogiarem-me o "bom aspecto" a uma segunda-feira de manhã. Porque pareço fresca e renovada, descansada. Com "bom aspecto", portanto. Também acontece muitas vezes olhar para a pessoa que elogia e não ser capaz de retribuir. E recorro a um tímido agradecimento, com um sorriso, acrescentando algum disparate que me ocorra naquele momento, desviando o tema sem me comprometer com a retribuição. Se, por um lado parece que não sei lidar com um elogio, por outro pode parecer arrogância escrever sobre esse suposto "bom aspecto".