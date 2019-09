A minha filha adora aprender mas não gosta da escola

A escola começa esta semana mas, para a maior parte das crianças, já começou a rotina de acordar cedo, empacotar as coisas, colocar a mochila às costas e sair para a escola. As actividades. O ATL. O centro de estudos, também nas férias. Chamem-lhe o que quiserem. É o local onde as deixamos, ocupadas e vigiadas, enquanto trabalhamos. Alguns, com sorte, estão na terra, com os avós, os tios, os primos. Outros, ainda que encafuados num apartamento na cidade, estão também com familiares. Hoje regressam ao rodopio a que decidimos chamar escola e é que tudo menos o que desejamos para eles.Os pais querem sempre o melhor para os filhos mas nem sempre podem lá chegar. Mesmo para os que podem, tenho dúvidas que estejamos a dar o melhor aos nossos filhos, independentemente do número de zeros que custa o colégio no final de cada mês. Os psicólogos alertam, com razão, que estamos a roubar o melhor que a infância tem: a inocência, a imaginação e a brincadeira, quando transformamos os nossos filhos, a partir de tenra idade, em pequenos escravos do tempo, vestidos a rigor e rigorosamente controlados por um sistema o qual, apelando à liberdade e individualidade, é altamente castrador e uniformizador. Os mais velhos recordam os tempos em que deixavam de ir à escola para trabalharem no campo, eu vejo crianças de farda e bibe, escravizadas pelo tempo, os objectivos que lhes são impostos, as actividades que complementam a aprendizagem do b-a-bá e a competitividade para ser o melhor, o mais bonito, o mais popular. O que tem as melhores festas de aniversário, que viaja nas férias, que vai para a casa de família algures numa zona rural, o que ainda mal sabe juntar letras mas já tem mais likes e um telefone de última geração, que tem tudo isto e não se lembra da última vez em que o deixaram ser criança, enquanto os pais trabalham noite e dia para suportar as despesas ou se endividam para manter as aparências. Que brincadeira parva é esta, em que as crianças se comportam como adultos, e os adultos fazem disparates dignos de uma criança?Voltando à escola, há uma razão muito simples para o exemplo que vos dou, de uma criança interessada e interessante, inteligente e curiosa, não morrer de amores pela escola: o modelo tradicional é incrivelmente aborrecido, repetitivo e lento, as aulas demoram, as salas não cativam, alguns professores têm a idade dos seus avós, outros limitam-se a debitar sem interagir, num modelo que, sabemos, só se actualizou nas ferramentas, seguindo um esquema baseado na memorização e na competição, ensinando conceitos por vezes demasiado avançados para a maturidade intelectual das crianças mais novas que permanecem, abstractos, para serem revistos anos mais tarde, na premissa de que ficou a base, ou de que se plantou a semente e que as crianças se irão recordar para, então, consolidar. Não entendo.Com a minha filha, experimentámos um modelo diferente, baseado na responsabilização, definindo objectivos e baseado no saber-fazer com resultados muito interessantes ao nível da aprendizagem e motivação mas que se limitou ao ensino básico e ao ensino privado. Também não entendo. Não entendo, principalmente, a razão pela qual a escola pública, apesar de muitas apresentarem excelentes resultados nos rankings, provoca esta aversão à minha, e outras crianças.Lembro-me de ir para a escola, manhã cedo, no carro com os meus pais. Fazia muito frio e via sempre um dos meus colegas, acompanhado pela avó até ao ponto em que já não havia mais ruas para atravessar. Era nessa altura que, depois de acenar um adeus caloroso à avó, tirava o gorro, enfiava-o no bolso do casaco e passava a mão pelos cabelos que ondulavam com a aragem fria da manhã. Também me lembro do leite com chocolate no intervalo e de sair, já na hora de maior calor, mangas arregaçadas e mochila às costas, caminhando em direcção à minha mãe que me esperava, sempre, do outro lado da rua. O ponto a partir do qual já precisávamos de atravessar estradas e ruas. Não tinha sequer oito anos e já tinha mais liberdade e responsabilidade do que aquela que posso - ou quero - dar à minha filha que vai a caminho dos 11 anos. Eram outros tempos mas os perigos também espreitavam a cada esquina. Eram outras ruas, menos movimentadas e eram outras, as distracções, mais pueris e inocentes do que aquelas com que as crianças hoje se confrontam. Sei que almoçava, fazia os trabalhos de casa e brincava. Não sei quantas vezes por semana, mas sei que praticava ginástica. Outros andavam no ballet ou na música. Também havia os do karaté e do judo, ou da natação, sempre no ginásio lá do bairro, na colectividade ou, para os atletas que levavam a coisa mais a sério, em clubes desportivos. Tive uma colega que era ginasta federada. Uma das melhores da sua geração e, apesar de lanchar muitas vezes uma maçã porque depois ia praticar, tinha tempo para brincar, como eu tive. E as crianças de hoje, será que têm?