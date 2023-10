Fernando Alves fê-lo como ninguém e, com ele, aprendi mais do que alguma vez poderei agradecer.

A manhã acordou vazia, imensamente mais pobre, sem a poesia na rádio a que nos habitou Fernando Alves. O fim do Sinais é um sinal dos tempos e um claro sinal de que algo não faz sentido. Que sentido, no fim? Ouvi-lo, na rádio, todas as manhãs, era um claro sinal desse poema chamado rádio que a voz de Fernando Alvez tão bem soube representar.