Neste artigo, começo com Popper, termino com Banksy (na verdade, também começo com ele), e atravesso mentes e mundos, de Churchill a Pitigrilli, de Twain a Burke, das políticas-pipoca às políticas-de-ofício, enfim, um cabaz natalício, tão atrasado quanto inovador, com novas políticas, perdão, produtos, para comer e beber neste ano de 2024 e não manter as escolhas dos últimos anos, de produtos estragados e fora de validade... políticas, digo!