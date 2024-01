Erros e lições de políticas e estratégias de transparência, integridade, boa gestão e anticorrupção

As políticas nem devem ser, per se, políticas. Elas são pessoas. O centro, fundamento, contexto e finalidade das políticas são as pessoas.

Primeiro o que é primeiro. Como dizia ironicamente o físico norte-americano Richard Feynman, convém começar pelo princípio (por isso, os princípios são primordiais). E o princípio é este: as políticas são pessoas, de pessoas e para pessoas. Na essência, as políticas não são políticos, não são programas, não são estratégias, não são práticas, nem procedimentos, nem princípios nem meios nem fins. As políticas nem devem ser, per se, políticas. Elas são pessoas. O centro, fundamento, contexto e finalidade das políticas são as pessoas.