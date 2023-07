20:00

Estado da Nação… vamos lá (re)começar pelo que importa!

Todos os séculos, todas as gerações, têm as suas novas perspetivas e evoluções culturais. É tempo de a geração governativa que está prestes a reformar-se conheça e responda às pretensões e valores das gerações mais novas. É assim que deveria funcionar, não repetir os erros ou o pior das gerações de governantes passadas e antecipar os erros e o pior que as futuras gerações podem alimentar.