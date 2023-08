Há 47 minutos

Direito à boa liderança e gestão – por que o essencial é tão invisível aos olhos?

Portugal precisa de superar a mentalidade do "poucochinho", que atravessa o país, povo e políticas públicas, desde logo, pela promoção de estudos objetivos e dedicados. Devemos conhecer o país, as pessoas e populações e as políticas vigentes e adotadas.