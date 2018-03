Por ocasião da partida deste mundo do físico Stephen Hawking, o genial cientista que nos explicou importantes questões da astrofísica como os buracos negros – "os sítios onde o espaço e o tempo acabam", no dizer de Carlos Fiolhais, pede-me a SÁBADO que redija uma curta reflexão, sabendo que sou pai de um filho que galhardamente teima em lutar contra a mesma doença que acompanhou durante 55 anos (!!!) o ilustre cidadão britânico – a esclerose lateral amiotrófica, vulgarmente conhecida por ELA.

Porque aceitei o desafio da SÁBADO? Porque, se é verdade, como dizia o poeta, que não é a morte que apaga a vida e os seus sinais mas sim o esquecimento, penso que ambos – Stephen Hawking, que acaba de nos deixar, e o meu filho Bernardo, ainda entre nós – estão ligados pela imortalidade.

Mas o Bernardo ainda está vivo, dir-se-á. Pois está. Só que no meu humilde entender, o meu filho, a cada dia que passa, tudo teima em fazer para, um dia mais tarde ser canonizado Santo e assim se imortalizar como acontecerá seguramente com Stephen Hawking, por razões outras que se prendem com o seu invulgar talento.

Como disse em Março passado ao Daniel Oliveira, no seu excelente Alta Definição, quem, embora sabendo-se vítima duma doença degenerativa rara e mortal, diagnosticada há nove anos atrás, que o traz agarrado já a uma cadeira de rodas e sem verbo, vive, sempre inacreditavelmente bem disposto, na permanente preocupação de agradar aos amigos, em lhes facilitar a vida e de os alegrar por todos os meios ao seu alcance, quem, se projecta instintivamente, de manhã à noite, amorosamente, no seu próximo, anulando-se totalmente, como forma de sobrevivência, quem através do seu incrível exemplo de vida, tantas pessoas tem ajudado, quase que as obrigando a relativizar os seus problemas, é Santo, e como tal é imortal, como é e será, por razões que se prendem com o seu gémeo no campo da astrofísica, Stephen Hawking.

Curiosamente, quando o Padre Nuno Coelho me deu generosamente a oportunidade de proferir meia dúzia de palavras, aquando do casamento do Bernardo com o Anjo que lhe pediu a mão, Joana, tive oportunidade de dizer à multidão dos amigos presentes na Igreja de Cascais, que não me espantava absolutamente nada que o Bernardo, com a graça do Senhor, seguisse o exemplo de Stephen Hawking e se conseguisse da mesma forma eternizar na sua luta contra a doença que a ambos resolveu, bem contra a sua vontade, dar a mão.

Mas o que terá acontecido para que o génio inglês tivesse conseguido sobreviver tanto tempo – 55 anos…! – sabendo-se como se sabe, que salvo muito poucas excepções, o tempo médio de vida de doentes com ELA não anda muito para além de 2-3 anos?

Com rigor, nem eu nem o Bernardo sabemos. O que o Bernardo sabe é o que lhe disse, dia 8 de Janeiro de 2015, Jane, a primeira mulher de Stephen Hawking (preterida mais tarde pela enfermeira que dele cuidou e que curiosamente o aconselhou a nunca deixar de tomar a vitamina B12): "Good luck and never lose hope" [Boa sorte e nunca percas a esperança], que conheceu por ocasião da vernissage no Corte Inglês do filme que relata a vida do marido, circunstância aproveitada pela Jane Hawking para apresentar o seu livro: Viagem ao Infinito – a extraordinária história de Jane e Stephen Hawking, - A mente dele mudou o nosso mundo, O amor dela mudou o mundo dele".





Dedicatória de Jane Hawking a Bernardo Pinto Coelho

Conselho que o Bernardo tem, para espanto de todos, movido por uma força sobrenatural, seguido à risca, com uma fé inabalável que a todos contagia de que ainda há-de um dia vir a correr nas areias ora frias ora quentes da praia do Guincho.