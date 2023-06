O corolário da política assente no clubismo é que, tal como na bola, não interessam as faltas, os maus árbitros ou as roubalheiras. Para ganhar, vale tudo.

São muitos anos a virar frangos – e estômagos. Muitos anos de proximidade excessiva entre política e futebol que, além de patrocinar negócios sujos e promiscuidades várias, contaminou a discussão e o combate político com os vícios do futebol – e do futebol à portuguesa, onde a qualidade do espetáculo, o mérito dos jogadores ou a limpidez do jogo são secundários (ou até dispensáveis), desde que o clube ganhe.