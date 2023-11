No seu discurso de demissão, António Costa confessou-se "surpreendido" por ver a investigação sobre os negócios do lítio a envolvê-lo. Não especificou se ficou "surpreendido" pela detenção do seu chefe de gabinete e do seu melhor amigo, a quem recorreu no passado para arbitrar negócios de interesse público, ou político.