Da Rússia sem pudor

O desfile fúnebre de imagens, factualmente comprovadas, da carnificina russa na Ucrânia fala por si. Já vimos as mesmas táticas sanguinárias noutros teatros de guerra em que as tropas de Putin se envolveram ao longo dos anos e por muito que a turma de comentadores alinhados se contorça para negar o horror, fielmente e sem vergonha, a conclusão é inescapável e mais urgente do que nunca: temos de cortar amarras com este regime.