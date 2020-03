Experimentar o tédio é importante para os nossos filhos. Não falamos de deixar a criança entediada o dia todo! Mas "bombardeá-la" com atividades e impedir que ela fique sem fazer nada é prejudicar uma parte essencial do seu desenvolvimento e da sua da personalidade.

O tédio é importante para a criança ser uma boa companhia para si mesma e dar tempo para "não fazer nada" é essencial para ela adquirir competências para a sua vida.

Há hoje um forte imperativo para que os pais propiciem atividades programadas para os seus filhos.

Apesar de haver uma diversidade cada vez maior de ofertas para o entretenimento, as crianças parecem entediar-se cada vez mais depressa e rapidamente ficar impaciente e frustrada... Há que resistir ao impulso de tentar propiciar constantemente "coisas para fazer". Mudanças de lugar e variedade de estímulos vão ser desorganizadoras.

Se o fizermos, a criança dificilmente aprenderá a importância do maior dos luxos: ter tempo!

Se o fizermos estaremos a criar adultos menos criativos, mais robotizados, que precisam estar ocupados constantemente (os "frenéticos"). O que acontece é que, quando a criança experimenta o tédio, nem a criança sabe resolvê-lo, nem os pais sabem como administrá-lo.

Vejamos, por exemplo, quando a criança é exposta às novas tecnologias e ao "superestímulo" que oferecem, ela está em posição passiva a uma realidade que está em constante movimento. Mais, os estímulos vão-se renovando automática e sucessivamente. A passagem dos níveis é imediata sem que a criança possa escolher arriscar o nível seguinte ou tenha hipótese de desviar a atenção. E esta cadência é continuada até esgotar o número de vidas, geralmente superior à da espécie felina.

Desta forma, tudo o que represente um ritmo mais lento vai, necessariamente, entediar.

Não pretendemos tornar-nos militantes anti-gadgets. Porém, é importante termos consciência real que o virtual deve ser usado com moderação e tempo determinado (de preferência com as crianças).

"Mãe, não tenho nada para fazer!..."

As crianças precisam de ter algum tempo diário sem atividades programadas e escolherem elas próprias o que fazer (ou não fazer).

O tédio deve ser um problema que a criança precisa perceber e do qual deve aprender a sair por si mesma. A melhor maneira de ajudar uma criança diante do seu tédio é oferecer-lhe um espaço com os recursos menos estruturados possíveis e deixar que sejam elas mesmas a implementar as suas brincadeiras.

No jogo simbólico, a criança precisa de sentir que o espaço é dela e que a mãe/pai está ali, mas não vai invadi-lo.

Existe uma linha ténue que separa o "fazer nada" do "nada para fazer". Por outras palavras, o tempo livre pode transformar-se em tédio ou em ócio, dependendo da maneira como se lida com ele.

Vamos fazer deste o tempo… para ter tempo!

Licenciada pelo ISPA. Mestre em Psicologia da Saúde e formação em Psicoterapia Cognitivo Comportamental pela APTCC

