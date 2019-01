E aquele 6-1 do Barcelona? Aquele último golo? Todo ele construído com toques de arte em movimento. Como se o futebol tivesse saído do relvado para se instalar numa das melhores, e mais requintadas, galerias europeias. Dá vontade de captar aquela imagem, colocá-la numa tela e ficar a observar durante horas a fio. Dias inteiros. Porque, ali, naquele pedaço de magia, está toda a essência do jogo mais lindo do mundo.O jovem Carles Alena dá para Messi, o astro argentino vira o flanco e a bola encontra Arturo Vidal. Este passa para Suárez. O uruguaio toca para Piquet e o central devolve-lhe de calcanhar para que este depois sirva Jordi Alba. E novamente o calcanhar. Agora para Messi. Quando a bola chega ao argentino, este pisa-a ao de leve e toca para a baliza vazia do Sevilha. Estava feito o 6-1. Aquele 6-1. E finalmente com o golo de Messi. O génio que tinha enchido o campo, mas que precisou de esperar pelos segundos finais para marcar.Regressou também o Barça das grandes reviravoltas. A equipa que, uma semana antes, tinha perdido a primeira mão das meias-finais em Sevilha por 2-0. O treinador dos catalães, Ernesto Valverde, decidiu fazer algumas poupanças, mesmo estando em desvantagem, para dar prioridade ao campeonato e à Liga dos Campeões. Talvez não tivesse muita esperança numa recuperação. Mas como é possível perder a esperança quando se tem Messi, Suárez e Coutinho? A resposta foi dada seis vezes. Em pinceladas que devem fazer com que Cruyff verta uma lágrima a partir do céu. Em tempos de guerra, polémica, trocas de insultos e críticas à arbitragem, teremos sempre o Barça para nos lembrarmos de como deve ser o futebol.