Sábado – Pense por si

António Silva Ribeiro
António Silva Ribeiro Almirante, ex-CEMGFA
03 de março de 2026 às 23:00

Liderança política e reforma da Proteção Civil

As deficiências da proteção civil raramente residem na coragem ou na competência das forças de socorro. Os problemas resultam de o sistema falhar por causa de comandos paralelos, mensagens contraditórias, falhas de comunicações.

A 4 de fevereiro de 2026, no Correio da Manhã, publiquei a crónica “Chefe ou Líder?”, onde colocava uma dúvida simples: na próxima emergência civil grave, queremos que os dirigentes do Ministério da Administração Interna exerçam apenas a autoridade formal do cargo, ou liderem, isto é, que produzam confiança e coordenem esforços em situação de crise?

